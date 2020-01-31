مسلسل "امرأة" يودّع جمهوره وما فعلته أوزغي أوزبرينجي صادماً

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احتفل طاقم مسلسل "امرأة" التركي بوداع المسلسل، في حفل أقيم في اسطنبول حضره كل نجوم العمل باستثناء البطلة الرئيسيّة اوزغي اوزبرينجي.
ويأتي ختام المسلسل، بعد نجاح كبير استمر لثلاثة مواسم، وبحسب الصّحافة التركيّة، فإن اوزغي اوزبرينجي منذ بداية الموسم الثالث، لم تكن ترغب باستمرار المسلسل وأرادت له أن ينتهي.
كما ذكرت الصحافة، أنّ حفل وداع المسلسل أقيم مساء الأربعاء، بدلاً من إقامته بعد عرض الحلقة الأخيرة، لأن اوزغي قالت لهم إنّها ستسافر الخميس لقضاء إجازتها.
ورغم تغيير موعد الحفل لأجلها، إلا أنّها لم تحضر الحفل وتعلّلت بأنّها مريضة، وقد شكّك فريق العمل بعذرها ما أحدث غضباً في صفوف زملائها.
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