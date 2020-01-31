رشا شربتجي تكشف أسرار الموسم الثاني من "ما فيي"

شارفت المخرجة السورية رشا شربتجي على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" في لبنان، على أن يبدأ عرض حلقاته بدءاً من يوم الأحد 2 شباط/فبراير على قناتي mtv وosn.

وكشفت شربتجي أن الجزء الجديد يضم خلطة جديدة من الممثلين مع المحافظة على الرتم نفسه ولكن بأحداث وصراعات ومفاجآت مختلفة، مشيرة إلى أن المشاهد يستطيع متابعة الجزء الثاني بكل يسر حتى لو لم يشاهد الجزء الأول، بحيث لن يجد أي عقبات في استيعاب الأحداث السابقة.

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وأكدت أن العمل اجتماعي رومانسي، تحمل قصته فكرة الصراع بين عائلتين في الضيعة نفسها، ومن خلال دراما تشويقية يبحث عن دور التسامح والحب في إنهاء هذا الصراع، إضافة إلى أنه يرصد حقوق الطبقة الوسطى في الحياة والعمل والرزق، ويشهد على انتهاء عهد الإقطاع والرأسمالية.

مسلسل "ما في" الجزء الثاني

يشار إلى أن "ما فيي2" من تأليف كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان" وبطولة معتصم النهار وفاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي وبيير داغر وكارمن لبس وليليان نمري وسينتيا سامويل ووسام بريدي ووسام صباغ وكارلا بطرس ونعمة بدوي وإلسا زغيب وجو طراد وناتاشا شوفاني وسعد حمدان وإيلي شوفاني.