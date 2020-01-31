يسرا توضح تفاصيل دورها في “قارئة الفنجان”

Jan 31, 2020
بعدما غابت عن السباق الرمضاني الفائت، تستعد النجمة المصرية يسرا للعودة من جديد الى المنافسة الرمضانية في رمضان ٢٠٢٠ بمسلسل يحمل عنوان “قارئة الفنجان”، انتاج العدل غروب، كتابة احمد عادل، اخراج سامح عبد العزيز الذي عبّرت عن سعادتها بالتعامل معه للمرة الأولى.
شددت يسرا في لقاء مع “ذا انسايدر بالعربي” ان سامح لديه طابع خاص.
في نفس السياق، رفضت يسرا الإفصاح عن تفاصيل شخصيتها بالمسلسل، واكتفت بتصحيح ما أشيع عن دورها “قارئة الفنجان” والذي تخيله البعض أنه نوع من “الدجل”. وقالت: “دوري ليس قارئة الفنجان المشعوذة، فهي قصة بعيدة تماماً عن ذلك”.
ولفتت يسرا أن شخصيات المسلسل لا زالت قيد الدراسة، فعدد كبير من الممثلين لم يتم اختيارهم بعد.
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