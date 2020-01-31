تصوير جزء ثالث من مسلسل "عطايا" لبيرين سات..ما علاقة إليسا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "عطايا" للنجمة بيرين سات، إذ تمكن من أن يتصدر قائمة المسلسلات التركية الأكثر متابعة عبر منصة نتفليكس خلال عام 2019، رغم أنه لم يجر عرضه سوى في آخر أربعة أيام من العام الماضي، فيما أعلنت المنصة في بداية هذا العام عن تصوير جزء ثان من المسلسل.

ولكن اللافت أن منصة نتفليكس وقبل البدء بعرض الجزء الثاني من المسلسل، أعلنت عن قرارها ببدء تصوير موسم ثالث وهو ما جعل المسلسل حديث التواصل الاجتماعي، خصوصا أن البعض اعتبر أنه من النادر أن تقدم المنصة على فعل هذا الأمر، إذ عادة ما تعتمد مثل هذه المنصات رؤية نجاح الموسم ومن ثم تقرر تصوير موسم آخر من عدمه بناء على النجاح الذي يحققه.

ويبدو أن هذا الخبر أسعد النجمة اللبنانية إليسا فيما بدا أنها من المعجبين بالمسلسل حيث قامت بالإعجاب عبر حسابها الرسمي بتويتر بتغريدة تنص بتجديد المسلسل للموسم الثالث والذي سيبدأ تصويره قريبا.

يذكر أن مسلسل "عطايا" هو المسلسل الأول لبيرين سات بعد غياب استمر لأربع سنوات عن الساحة الفنية، وحظي باهتمام كبير لحظة انطلاقه، إذ تصدر الترند التركي، واستمر بتصدر قائمة الأكثر مشاهدة عبر المنصة حتى الآن.

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وكانت تعرضت النجمة التركية بيرين سات بسببه لسيل من الانتقادات اللاذعة، وذلك بسبب مشاهدها الجريئة التي جمعت بيرين مع النجم التركي متين أكدولجار.

كما كانت النجمة التركية قد تقاضت أجرا بلغ حوالي 27 ألف دولار أمريكي عن الحلقة الواحدة من المسلسل أي ما يعادل 216 ألف دولار عن الحلقات الثمانية التي صورتها النجمة كجزء أول من المسلسل، وهو الأجر الذي رفضته بعض شركات الإنتاج التركية خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها تنسحب من أكثر من عمل تركي جديد.

ومسلسل "عطايا" ينتمي إلى الأعمال الخيالية، وتدور أحداثه حول الرسامة "عطية" التي تكتشف أن الرمز الذي ترسمه منذ طفولتها، كان موجودا في كهف بني منذ آلاف السنين، واكتشف حديثا من قبل عالم آثار يدعى "أرهان" أثار إعجاب النقاد الأتراك، ووصفوه بالعمل الشيق.