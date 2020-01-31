"ملح إنستغرام" يفسر اللفظ الخادش بمقطع نهى نبيل مع طفلها.. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دافع نجم مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، شهاب والشهير بـ"ملح إنستغرام"، عن اتهامات طالت مواطنته الفاشينيستا نهى نبيل بعد تسريب مقطع فيديو من كاميرا المراقبة بمنزلها وهي تسب طفلها بألفاظ "خادشة" وفق ما أورده ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "شهاب" في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" وتداولته العديد من الحسابات المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام": هذا شيء لا يخصني ولا من شأني وما أقدر أتدخل في هالشيء".

وتابع نجم مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت قائلا: "ما حدث من نهى نبيل شيء عادي كلنا أهالينا تصارخ علينا وأمي لهاليوم تصارخ علي".

وفسر اللفظ الذي أورده المتابعون على أنه "خادش للحياء" قائلا: "هي قالت بالفيديو كلمة باللغة الإنجليزية وهي (maniac) وهذه الكلمة تعني باللغة العربية (مجنون) أو (مهووس)".

وأضاف "شهاب" قائلا: "زي ما قالت (جو ووات) هي تسولف بسرعة هيك بالإنجليزي عندها لهجة وانتوا فهمتوها غلط"، واختتم قائلا: "كل شيء مبين بالبحث وهذا الشيء فيديو عائلي المفروض ما يطلع بره البيت".

وكانت نهى نبيل قد أعربت عن غضبها إزاء تسريب هذا الفيديو من منزلها متهمة "رجل أمن" بالتسبب في تسريب المقطع بعد تهديدات وصلت إليها ومساومتها على مقابل مادي معلنة لجوءها للقضاء للحصول على حقها.

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ونشرت نبيل مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات وهي غاضبة وتقول، إن ما حدث هو انتهاك للخصوصية وحرمة المنزل والأمور السرية التي في بيتها.

وقالت إنها امرأة متزوجة ترتدي ملابس منزلية وتفاجأت بانتشار المقطع بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت ذلك بالجريمة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع المباحث الإلكترونية وسيتم فتح تحقيق ضد كل من نشر المقطع.

يذكر أن شخصا قام بتسريب فيديو من كاميرا المراقبة في منزل نهى نبيل وهي تسب طفلها بألفاظ لا يجوز قولها من أم لطفلها، -وفق تعبيره- حيث ظهر يقول: بشكل انتقادي: "تقول له يا قواد يا .. في أم تقول كده"، مبرزا هاتفه الخليوي في المقطع الأمر الذي يؤكد أنه مسرب الفيديو وأنه يمتلكه على هاتفه.

https://twitter.com/AbtWhaat/status/1222542845703262210