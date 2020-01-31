شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تكشف قصة حب الفتوة ياسر جلال والفتاة الشعبية مى عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم ياسر جلال تصوير أحداث مسلسله الرمضانى "الفتوة"، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المبناوى، وإنتاج شركة سينرجى فى ثانى تعاون يجمع الـ 4 على التوالى بعد النجاح الكبير الذى حققوه الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "لمس أكتاف".

النجم ياسر جلال يقدم من خلال المسلسل شخصية الفتوة قديما قبل مايقرب من 100 عام، وكيف كانت؟، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.

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وينشر ”الخليج 365”، صورة تجمع النجم ياسر جلال بشخصية "حسن الجبالى"، بمسلسل "الفتوة"، تجمعه بالفنانة مى عمر، والتى تقدم دور بنت شعبية من حى الجمالية، وتتعرض للعديد من المواقف التى تجعلها تدخل فى العديد من الأزمات، كما تجمعها قصة حب بياسر جلال ضمن أحداث المسلسل.



ياسر جلال ومى عمر فى مسلسل الفتوة

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب ياسر جلال ومى عمر كل من أحمد صلاح حسنى نجلاء بدر، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، ليلى أحمد زاهر، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين.