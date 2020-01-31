شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا حل أزمة أحمد عز وزينة..ورسالة أصالة الرومانسية لطبيبها الخاص "مع صحصاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم برنامج "مع صحصاح" فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، حيث يكشف البرنامج تفاصيل الخلاف الأخير بين الفنانة زينة ووالد أبنائها أحمد عز، ولماذا يطالب أحمد عز بنقل طفلى زينة من مدرستهما لمدرسة أخرى، كما تكشف الحلقة تفاصيل رسالة أصالة الرومانسية لطبيها الخاص الدكتور فادى نصر. وتتطرق الحلقة أيضا للتفاصيل الكاملة وراء صور الممثلة الصاعدة منة عرفة بمايوه ساخن وحقيقة علاقتها باليوتيوبر على غزلان، وكواليس الصراع القائم بين حمو بيكا وحسن شاكوش، وأخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى. Advertisements برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير محمد فتحى، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.

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