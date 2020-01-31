شكرا لقرائتكم خبر عن محسودة ومأرور عليا.. فيفى عبده "بتخطى" 7 مرات خوفا من الحسد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتقد وتؤمن النجمة فيفى عبده دائما بفكرة الحسد، وهو ما يدفعها إلى نشر فيديوهات وصور وكأنها تخشى من الحسد، وتقوم ببعض الأمور الموروثة المعروفة بمحاربة الحسد والعين. الإعلامية بوسى شلبى نشرت فيديو للنجمة فيفى عبده وهى تقوم فيه برقية تشبه "السبوع" عند ولادة الأطفال.

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ووضعت فيفى عبده بخور على الأرض، وقامت بالمرور فوقه 7 مرات متتالية، وقالت فى الفيديو "محسود ومأرور عليا"، ثم بدأت فى المرور قائلة "الأولة بسم الله"، حتى وصلت لرقم 7 قائلة "والسابعة محمد بن عبد الله.. كل اللى شافنى ولا صلاش على حضرة النبى".

الظهور الأخير لفيفى عبده كان من خلال بوسى شلبى أيضا، والتى نشرت صورة جمعتها بفيفى عبده ويسرا وصفية العمرى، وقبلها التقت فيفى مع كل من سمية الخشاب وأصالة ورجاء الجداوى.