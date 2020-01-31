شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تخطف الأنظار مع بدء عرض "مملكة ابليس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع عرض أول خمس حلقات من المسلسل الجديد "مملكة إبليس" عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، استطاعت النجمة إيمان العاصى أن تخطف الأنظار وتجذب المشاهدين إلى متابعة شخصية "دليلة" التى تقوم بتجسيدها فى المسلسل وهو دور جديد عليها تماماً، حيث تقوم بتجسيد هذه الشخصية المختلفة عما قدمته من قبل، لأنها حسب سياق الأحداث فى المسلسل تعد شخصية لافته للنظر ومثيرة للجدل.

وقالت إنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية لأنها ظلت على مدى 6 شهور كاملة، وهى تستعد لأن تقدمها بتمكن شديد، كما عبرت عن سعادتها بردود أفعال الجمهور واستقباله للمسلسل على هذا النحو.

وأشارت إيمان العاصى إلى أن إقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها مسئولية كبيرة، ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار فى أية أعمال قادمة، وذلك حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن.

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وأوضحت أن سر نجاح مسلسل "مملكة ابليس" يرجع فى المقام الأول إلى أن جميع عناصر العمل تم اختيارهم بعناية شديدة وبدقة فائقة، فضلا عن ذلك فالمسلسل يعرض على منصة شاهد الالكترونية بشكل حصرى، كما أنه يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع، لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضى الذى دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.

وأشارت إلى المسلسل يتميز أيضاً بأنه يجمع بين 3 نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية، وهن رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصى، ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب و خالد أنور وأسماء جلال ونانسى صلاح ومحمود الليثى، وضيوف الشرف: ناهد السباعى وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.