شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير الأعمال الفنية فى أوروبا يعود من جديد مع انخفاض سعر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السنوات القليلة الماضية، ابتعاد صناع الأعمال الفنية عن التصوير خارج مصر وتحديداً فى الدول الأوروبية، علي الرغم من أنه وعلى مدار تاريخ الفن كان يتم تصوير بعض مشاهد الأفلام والمسلسلات فى الدول الأوروبية نظراً لتطلب الأحداث الدرامية ذلك، الا أن ارتفاع سعر الدولار جعل القائمين على الأعمال الفنية يتراجعون عن السفر والاكتفاء بالتصوير فى مصر حتى لا ترتفع الميزانية عن المخطط لها.

ومع انخفاض سعر الدولار تدريجياً عادت فكرة تصوير الأفلام والمسلسلات فى أوروبا وعدد من الدول العربية من جديد فى العامين الأخيرين الذين شهدا اقبالاً كبيراً على السفر والتصوير الخارجى سواء فى السينما أو الدراما وهو ما يمثل تطورا ايجابياً، حيث تضفى هذه النوعية من المشاهد جانباً جمالياً وواقعية أكثر على الأحداث التى تعتمد على التواجد فى أوروبا أو غيرها من الدول حسب قصة العمل الدرامى.

البداية بفيلم "العارف" للنجمين أحمد عز وأحمد فهمى الذى تم تصوير معظم أحداثه خارجياً ما بين ايطاليا وبلغاريا وماليزيا ومنتظر طرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، حيث يعد الأضخم انتاجاً فى السينما المصرية بسبب التصوير فى أكثر من دولة إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



احمد عز واحمد فهمى من فيلم العارف

أيضاً تضم القائمة فيلم "أشباح أوروبا" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فصور أبطاله أسبوع كاملة فى دولة جورجيا، والعمل قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقرر طرح الفيلم فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.



هيفاء وهبى ومصطفى خاطر من اشباح اوروبا

كذلك فيلم "حلم حياتى" للنجم حسن الرداد، وكانت بداية تصوير المشاهد الأولى من الفيلم فى العاصمة الفرنسية باريس واستمر التصوير لمدة 5 أيام، والفيلم تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويشارك فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن ومقرر طرحه بموسم عيد الحب المقبل.



حسن الرداد وامينة خليل من فيلم حلم حياتى

هذا بالاضافة إلى فيلم "لص بغداد" للنجم محمد امام، والمعروض حاليا فى السينما، فتم تصوير جزء من أحداثه فى دبى، والعمل يشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.



محمد امام وفتحى عبد الوهاب فى لص بغداد

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وصور النجم تامر حسنى أكثر من نصف أحداث فيلمه الفلوس" المعروض حالياً فى دور السينما ، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهو من قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.



ابطال فيلم الفلوس

وفى العام الماضى، صور أبطال فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة عدد من مشاهد العمل فى المغرب والتى استغرقت ما يقرب من أسبوع حيث تطلبت الأحداث ذلك، والعمل تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، ويشاركها إنتاجه الطاهر برودكشن، ويشارك فى بطولة العمل غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.



امير كرارة من كازابلانكا

أما بالنسبة للدراما، فصور أبطال مسلسل "ختم النمر" المعروض حالياً على قناة ON E عددا من المشاهد فى اليونان والتى استغرقت 5 أيام، والعمل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.



ابطال ختم النمر

أيضاً هناك مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، فتم تصوير المشاهد الأولى منه فى الأردن واستغرق أبطاله هناك 10 أيام كاملة، وهو فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.



يوسف الشريف فى مسلسل النهاية

كذلك مسلسل "سيف الله - خالد بن الوليد" للنجم عمرو يوسف، حيث يتم التصوير فى الأردن حالياً ويستغرق التصوير هناك حوالى شهر كامل، والعمل مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس محمود العقاد ويكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو يوسف ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد، وحمدي الوزير، وسوسن بدر، ونشوى مصطفى، رانيا محمود ياسين، أوس أوس اضافة إلى أكثر من 100 شخصية أخرى تظهر فى الأحداث.