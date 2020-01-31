السينما الأوكرانية ضيفة شرف "شرم الشيخ السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

استقبل السفير إيفهين ميكيتينكو، سفير أوكرانيا لدى مصر، في مكتبه بالقاهرة، وفد مهرجان شرم الشيخ السينمائي، برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، وعضوية كاتبة السيناريو عبير سليمان، مساعد رئيس المهرجان، لبحث سبل التعاون المختلفة من خلال المهرجان، الذى يعقد فى الفترة من ٢٠ - ٢٦ يونيو المقبل فى مدينة شرم الشيخ.

وحضر الاجتماع هوفرات بوهدان، المستشار الثقافى لسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

وأكد السفير الاوكراني أهمية شرم الشيخ كمقصد سياحي بالغ الأهمية للسياح الأوكرانيين.

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وأشار الكاتب الصحفى جمال زايدة إلى أهمية وجود السينما الأوكرانية خلال الدورة الرابعة، التي ينظمها مهرجان شرم الشيخ السينمائى لجذب العديد من المقيمين الأوكرانيين فى شرم الشيخ لمتابعة فعاليات المهرجان.

وقال هوفرات بوهدان إن هناك أمكانيات كبيرة للتعاون الثقافي بين البلدين، كما أن هناك أفلاما مهمة تنتجها أوكرانيا حاليا، وأنه تجرى الاتصالات لتمثيل الجانب الأوكراني فى الدورة الرابعة للمهرجان.

جدير بالذكر أن النجمة الكبيرة إلهام شاهين هي الرئيس الشرفي للدورة الرابعة لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، التي ستعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو المقبل، ويتم خلالها الاحتفاء بالسينما المستقلة وسينما الشباب.