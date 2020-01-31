"أسوان لأفلام المرأة" يكرم النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تكرم إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة، نجمة السينما العالمية فيكتوريا أبرِل، ضيفة شرف المهرجان، خلال حفل افتتاح دورته الرابعة التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير.

وقال السيناريست محمد عبد الخالق، رئيس المهرجان، في بيان، إن النجمة العالمية فيكتوريا أبرِل واحدة من أهم النجمات فى السينما الأوروبية، إذ شاركت فى بطولة ما يقرب من 100 فيلم فى إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.

وأضاف الكاتب الصحفي حسن أبو العلا، مدير المهرجان، أن فيكتوريا تملك رصيدًا فنيًا كبيرًا ومميزًا حصلت من خلاله على العديد من الجوائز، منها جائزة أكاديمية الأفلام الأوروبية عن إنجازاتها في السينما العالمية عام 2002، كما فازت بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ41 لدورها في "Lovers: A True Story" (عشاق: قصة حقيقية).

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واستكمل الحديث الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان: "وجود ممثلة بحجم فيكتوريا أبرِل هو إضافة مهمة للمهرجان في دورته الرابعة، وسيتيح المهرجان لجمهور أسوان لقاءً، كما وقع الاختيار على فيلم (The 7th Day -اليوم السابع) للمخرج الإسباني الكبير كارلوس ساورا، ليكون فيلم تكريمها.

والفنانة فيكتوريا أبرِل من مواليد يوليو 1959 بمدينة مدريد، وبدأت دراسة الرقص قبل أن تشجعها معلمتها على الاتجاه للتمثيل، لتصبح واحدة من أشهر فنانات إسبانيا والعالم وتعمل مع الكثير من المخرجين، أبرزهم بيدرو ألمودوبار، الذي قدمت معه عدة أفلام.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة اختارت فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.