علي قاسم يتعاقد على مسلسل "لعبة النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعاقد الفنان علي قاسم على المشاركة في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، ومأخوذ من فورمات إيطالية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها، وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

في سياق آخر، ينتظر "قاسم" عرض فيلمه الجديد "رأس السنة"، للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر، والذي يقوم ببطولته كوكبة من الفنانين، في مقدمتهم شيرين رضا وإياد نصار ومحمد ممدوح وإنجي المقدم وأحمد مالك.