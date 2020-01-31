أسما شريف منير تنشر فيديو من توقيع كتابها "طلقني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية والاستايلست أسما شريف منير مقطع فيديو، خلال زيارتها لمعرض الكتاب لتوقيع كتابها الجديد "طلقني"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت أسما في الفيديو وهي تلتقط بعض الصور التذكارية مع معجبيها وتوقع كتابها، وعلقت: "الحمد والشكر لله، ربنا يخليكم ليا بجد، وجودكم جنبي كان كل حاجة، بحبكم أوي".
وانتهت أسما، مؤخرا، من تقديم أولى تجاربها الإعلامية، من خلال برنامج "أنا وبنتي" مع والدها شريف منير.
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