رانيا يوسف تنعى خالد بشارة و3 صحفيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رانيا يوسف خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم" للتنمية القابضة، والصحفيتين رحاب بدر، وزكية هداية، والصحفي أحمد منسي.

ونشرت رانيا صورًا لهم، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلقت: "أمس واليوم رحل عنا أربعة من خيرة الشباب في مصر (خالد بشارة رئيس اوراسكوم - الصحفية رحاب بدر - الصحفية زكية هداية - الصحفي أحمد منسي)، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الصحفية رحاب بدر، منسقة مهرجان الأقصر السينمائي، وجدت مشنوقة في منزلها، بينما توفي منسي وزكية في حادث سير، فيما توفي بشارة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر حادث سير أعلى الطريق الدائري