خاص| لميس جابر: "الفخراني لم يتعاقد بشكل رسمي على فيلم وحيد حامد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أكدت الكاتبة الصحفية لميس جابر، أن زوجها الفنان يحيى الفخراني، يعكف حاليا على قراءة الفيلم السينمائي، الذي كتبه وحيد حامد وتخرجه ساندرا نشأت.

وأضافت لميس، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفخراني لم يتعاقد بشكل رسمي على هذا الفيلم، وأنه ما زال في مرحلة القراءة.

يذكر أن، آخر أعمال الفنان يحيي الفخرانى، مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ندى موسى، عمرو صالح، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، شيماء سيف، واخرون، تأليف محمد رجاء، واخراج هالة خليل.