مديرة أعمال نادية لطفي: "الدكاترة طلعوني برة ومعرفش حاجة عن حالتها الصحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قالت "رضا" مديرة أعمال النجمة نادية لطفي، إنها لا تعرف شيئًا عن الحالة الصحية، للفنانة الكبيرة.

وأضافت "رضا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها تقف خارج غرفة نادية لطفي، وإن الأطباء أبعدوها، موضحة: "الدكاترة طلعوني برة ومعرفش حاجة خالص".

Advertisements

وعن تصريحات بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، بأن الحالة الصحية لنادية لطفي مستقرة، قالت مديرة أعمال الفنانة: "يبقى هو أدرى".

وكانت الفنانة الكبيرة قد دخلت في غيبوبة أمس الأربعاء، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت من ضيق في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

ونادية لطفي من مواليد 1937، وتعتبر من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد من الأعمال الخالدة أبرزها "النظارة السوداء"، "الناصر صلاح الدين"، "أبي فوق الشجرة"، "السمان والخريف"، وغيرها.