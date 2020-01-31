عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً الأسبوع المقبل بجدة

يحيي الفنان المصري عمرو دياب، حفلاً غنائياً في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 من شهر فبراير.

وقال عمرو دياب في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” نشر من خلالها بوستر الحفل: “استعدوا نراكم جميعاً بجدة يوم الجمعة 7 فبراير”. وكان الفنان المصري قد أحیا العام الماضي، حفلين غنائیين في جدة والدمام.