عمرو دياب يحيي حفلاً غنائياً الأسبوع المقبل بجدة

يحيي الفنان المصري عمرو دياب، حفلاً غنائياً في مدينة جدة يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 من شهر فبراير.
وقال عمرو دياب في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” نشر من خلالها بوستر الحفل: “استعدوا نراكم جميعاً بجدة يوم الجمعة 7 فبراير”. وكان الفنان المصري قد أحیا العام الماضي، حفلين غنائیين في جدة والدمام.
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