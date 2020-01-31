أميرة الدراما ايمان العاصي تخطف الأنظار مع بدء عرض مملكة ابليس

hستطاعت النجمة إيمان العاصي مع عرض أول خمس حلقات من المسلسل الجديد "مملكة إبليس" عبر منصة "شاهد" الالكترونية، خطف الأنظار وجذب المشاهدين الى متابعة شخصية "دليلة" التى تجسدها في المسلسل وهو دور جديد عليها تمامًا.

تجسد إيمان العاصي هذه الشخصية المختلفة عما قدمته من قبل؛ لأنها وحسب سياق الأحداث تعد شخصية لافتة للنظر ومثيرة للجدل.

قالت إيمان إنها تشعر بحب وارتباط شديد بهذه الشخصية؛ لأنها ظلت على مدى ٦ شهور كاملة وهى تستعد لأن تقدمها بتمكن شديد، كما عبرت عن سعادتها بردود أفعال الجمهور واستقباله للمسلسل على هذا النحو.

أشارت الى أن اقبال الجمهور على مشاهدة المسلسل يضع على عاتقها

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مسئولية كبيرة ويجعلها حريصة كل الحرص على انتقاء ما تقدمه فيما بعد من أدوار فى أية اعمال قادمة؛ حتى تحافظ على هذا النجاح الذى تعيشه الآن.

لفتت الى أن جمهورها سبق أن منحها لقب "أميرة الدراما" وهو اللقب الأقرب الى قلبها والذى جعلها تدخل عام ٢٠٢٠ من أوسع أبواب التألق والنجومية، خصوصوًا أنه جاء تزامنًا مع عرض مسلسلها الجديد "بخط الأيد" الذى تقوم ببطولته مع النجم أحمد رزق والذى يعرض حاليًا على فضائية "دى إم سى دراما".

قالت أميرة الدراما إيمان العاصى

إن سر نجاح مسلسل "مملكة ابليس" يرجع فى المقام الأول الى أن جميع عناصر العمل تم اختيارهم بعناية شديدة وبدقة فائقة؛ فضلا عن ذلك فالمسلسل يعرض على منصة شاهد الالكترونية بشكل حصرىي وهى منصة رقمية كبيرة، كما أنه يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليست لها علاقة بالواقع لكن هذه المرة داخل حارة وهذا النوع ليس جديدًا عن كاتب المسلسل محمد أمين راضي الذي دائمًا ما يثير الجدل بأعماله الغريبة والتى تتناول موضوعات غير تقليدية.

كما يتميز المسلسل أيضًا بأنه يجمع بين ٣ نجمات هن على نفس القوة من حيث النجومية وهن رانيا يوسف وغادة عادل وايمان العاصي ويشاركهن البطولة أحمد داود وسلوى خطاب وخالد أنور وأسماء جلال ونانسي صلاح ومحمود الليثي وضيوف الشرف ناهد السباعي وفيدرا ومن إخراج أحمد خالد موسى.