شاهد.. أول أغنية تطرحها نانسي عجرم عقب الحادثة

طرحت المطربة نانسي عجرم أغنية جديدة ،عقب الحادثة التي وقعت في منزلها بقتل لص أثناء دخوله إلى منزلها بغرض سرقته. و تحمل عنوان "قلبي يا قلبي"، وذلك عبر القناة الرسيمة بموقع التبادل الصور والفيديوهات "اليوتيوب". أغنية "قلبي يا قلبي" هي من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع موسيقي باسم رزق. من كلمات وألحان نبيل خوري ومن توزيع موسيقي باسم رزق. Advertisements ويشار ان اخر اعمال نانسي عجرم أغنية "الحب زي الوتر" والتي حققت 10 ملايين مشاهدة بيوتيوب.

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