صور.. منتج خان تيولا يقدم هدية لنضال الشافعي

بعد أن قدم آداء متميز خلال تصوير المشاهد الداخلية لفيلمه الجديد "خان تيولا"، استقبل الفنان نضال الشافعي هدية من منتج الفيلم حسام المدني.

وتفاجأ نضال بالهدية التي قدمت له خلال تصوير احد مشاهده، وكانت الهدية عبارة عن لوحة مرسومة بالفحم لشخصية ايدموند التي يقدمها الفنان نضال الشافعي في مسرحية الملك لير التي يشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيي الفخراني.

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وأعرب الشافعي عن سعادته البالغة بالهدية التي قدمت له، ووجه الشكر لمنتج العمل حسام المدني ومخرج العمل وسام المدني، وحرص علي التقاط مجموعة من الصور التذكارية مع صناع العمل، وتمني ان يحقق العمل النجاح المتوقع له.

يشار الي ان فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي ووفاء عامر ومحمود البزاوي واحمد كمال ومحمد عبدالواحد وعلي الشجيري

وعبير منير والمطرب عز الأسطول وزهرة الحاروفي ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الابيض ومحمد الكنزي ومؤمن عرموش ومعتز يوسف وباسم رشدي ومي جودة ومحمد عيد ومينا عطية ومينا جمال ورانيا صبحي ومن تاليف واخراج وسام المدني ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ايفان اديب وهندسة صوتيه رحمة باللافي وأزياء منى الزرقاني وإنتاج ريد كاربت للانتاج الفني و السينمائي ( حسام المدني ) و تنفيذ شركة العامر للانتاج الفني و السينمائي (محمد هشام عامر).