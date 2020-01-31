فيديو.. عمرو دياب يطرح بروموعم الطبيب

طرح المطرب الكبير عمرو دياب ثاني برومو أغنية تحمل عنوان "عم الطبيب" من البومه الجديد "سهران"، وذلك عبر القناة الرسيمة علي موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". عبر القناة الرسيمة علي موقع الفيديوهات العالمي "". وحققت الاغنية الحاجز 100 الف مشاهدة بعد طرحها بساعة واحدة فقط علي موقع "اليوتيوب". Advertisements "عم الطبيب" من كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع موسيقي رامي سمير.

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