زواج صافيناز ومصطفى شعبان-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الراقصة ​صافيناز​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من زفافها على الممثل المصري ​مصطفى شعبان​، وإكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس.

وللحظة الاولى، تفاعل المتابعون مع الصورة متوجهين لها بالتهنئة على زواجهما، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض منذ 4 سنوات.

صافيناز جسدت ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.

ويشار إلى ان شعبان يقدم حالياً بطولة مسلسل جديد بعنوان "حتى لا يطير الدخان"، يكتب السيناريو والحوار له مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته حسين فهمي.

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