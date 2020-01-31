عمرو دياب يشوّق الجمهور لـ "عم الطبيب"

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​عمرو دياب​ عن الاعلان الدعائي لأغنيته الجديدة "​عم الطبيب​" وهي من ألبومه الجديد "سهران" ، الذي من المقرر طرحه في 12 شباط المقبل على قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وكان كشف موقع "الفن" مؤخرا أن عمرو دياب سجل سبع أغنيات جديدة في الآونة الأخيرة تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم شادي نور وشريف بدر وبلال سرور وتركي آل شيخ وأيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وأسامة الهندي ونادر حمدي، بالإضافة لقيامه أيضا بالتلحين لنفسه، وقرر عمرو في الألبوم الجديد الاستعانة بهم من أجل إضافة روح جديدة لأغنياته.

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