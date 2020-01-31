ميرنا وليد - بيروت - ردت سارة شقيقة الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ على التهديدات التي تلقتها من ​منى السابر​ والدة الفنانة البحرينية ​حلا الترك​ وذلك على حدّ زعمها، مشيرةً إلى أن السابر طلبت منها الإعتذار عن تصريحاتها التي اتهمتها فيها بدفع بعض الأشخاص لمهاجمة دنياة من أجل الحصول على مقابل مادي والترويج لتورطهما بقضية "حمزة مون بيبي".

وظهرت سارة في مقطع فيديو إلى جانب ناشط مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ريان جيلر، عبر حسابه الخاص وقالت: "جانا تهديد إني أعتذر من منى السابر وتوزيلي ناس وترسلي لي أحد يهددني مو أنا اللي أتهدد مو سارة اللي تتهدد بخط عريض، وثاني شيء لما أدافع عن دنيا فإن دنيا بطمة تاج راسكم".

وأضافت: "قبل ما أركب فوق راسكم وادوسه كل واحد يحترم نفسه ولا يغلط على دنيا بطمة أقصرك أحسشها بالخليج أحشها".

وأكملت:"ما باقت بحق رجل أحد وإن باقت حلال عليها بالحلال غير اللي يسووا بالحرام ودنيا بطمة ما كانت محجبة وانسخط حجاب وما كانت تسوي روحها شريفة خلي الطابق مستور حق السحور اللي قاعدة تدور السحر وترد راجلها".

وختمت بالقول: "عشان دنيا بطمة أحلى منكم، وعائلة بطمة بتكيد وتولع وتحرق العالم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والدة حلا الترك تهدد شقيقة دنيا بطمة والأخيرة ترد-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.