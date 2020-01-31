جان يامان نادم على تصريحاته المثيرة للجدل

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الممثل التركي الشهير ​جان يامان​ عن ندمه على تصريحاته السابقة والتي أثارت جدلاً واسعاً، وعرضته للكثير من الإنتقادات، وذلك عندما استخدم كلمة الرغبة الجنسية في حديثه عن العلاقة بين الثنائيات في المسلسلات، وقال: "أعتقد أنني اخطأت، وكلمة الرغبة الجنسية ذهبت إلى منحى آخر ، وتلقيت درساً بسبب ذلك"، مضيفاً: "أردت استخدام هذه الكلمة بمعنى أشمل مثل الكيمياء والانسجام والطاقة، ليكون الحب في المسلسل أكثر صدقاً. لم أتوقع أبداً أن تؤخذ بمنحى آخر، وينبغي عليّ الحذر".

وجاء كلام يامان هذا خلال حديثه مع الصحافة التركية التي إلتقت به لحظة تسريحه من الخدمة العسكرية، إذ أنهى خدمته والتي خدم فيه 21 يوماً مستفيداً من خدمة البدل المادي الذي يدفعه.

وعن سؤاله كيف يجد التغيّر الذي طرأ على مظهره لناحية اللحية والشعر، فقال إنه سعيد بهذا التغير، وحول ما إن كان يفضّل شكله القديم أو الحالي قال إن المقارنة ليست كافية والبعض قد يحبّ الشكل الجديد له والبعض الآخر قد يفضل إطلالته السابقة.