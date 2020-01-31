رولا يموت تطلّ مع أبيها وتشكر الجميع-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ​رولا يموت​ صورة لها برفقة أبيها من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحمدت رولا الله على سلامة أبيها وخروجه من المستشفى، شاكرة بدورها الجميع، معلقة على الصورة قائلة: "الحمد لله بابا ضهر من المستشفى شكرا للكل".

الجدير ذكره ان رولا يموت نشرت مؤخرا صورة عارية لها وقد غطت بعص المناطق الحساسة جداً من جسدها فقط.

وبدت رولا في الصورة وهي جالسة على كرسي خشبية بشكل جانبي جاء ظهر الكرسي مواجهاً لها في غرفة سوداء مكتوب على أحد جدرانها "رولا Hot".

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