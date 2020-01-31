بأي لهجة ستكون اغنية لورا خليل الجديدة ؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اللبنانية ​لورا خليل​ عن انها ستطرح اغنيتها الجديدة قريبا، مشوقة الجمهور للهجتها.

وكتبت لورا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صباح الخير لأغلا عالم بالدني بأي لهجة بتتوقّعوا رح تكون أغنيتي الجديدة يللي رح تبصر النور قريبًا؟؟".

و لاقى منشورها تفاعل كبير من قبل المتابعين، فمنهم من علق قائلا: "اتمنى تكون الاغنية الجديدة نفس خط اغنية ابداً 2003. و.ما تخبي عليي 2008 هيك الوان مميزة جداً جداً جداً...تحياتي صديق الفن ماجد الزهراني الرياض متابعك من 2001".

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