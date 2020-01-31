بلقيس فتحي تثير الجدل بسؤالها

ميرنا وليد - بيروت - توجّهت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ بالسؤال للجمهور حول اذا كانوا يقبلون مزاح اصدقائهم فيما يتعلق بموضوع الوزن او الهيئة الجسمانية.

وكتبت بلقيس على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "سؤال اليوم وبكل صراحة: هل تقبل مزاح أصدقائك الثقيل خصوصا فيما يتعلق بوزنك وهيئتك الجسمانية؟ عادي ولا مو عادي".

الجدير ذكره ان سلطان عبد اللطيف زوج بلقيس فاجأها مؤخرا بنشره الورود الحمر في بيتهما تعبيرا منه عن حبه الكبير لها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت بلقيس فيديوهات من المفاجأة التي حضّرها لها زوجها، وتفاجأت بالمجهود الذي قام به لكي تكون سعيدة بهذا اليوم، وشكرته.

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