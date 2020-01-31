خاص الفن - عبد المنعم عمايري يختار هذا العمل في رمضان 2020

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثل السوري ​عبد المنعم عمايري​ سيكون بطل مسلسل اجتماعي قادم لم يتم اختيار العنوان المناسب له حتى الآن من تأليف بسام جنيد وإخراج عبد الغني بلاط.

ومن المقرر أن يصور العمل في دمشق ابتداءً من منتصف الشهر المقبل مع تبقي أيام قليلة لحلول شهر رمضان المبارك.

ورغم أم هذا العمل الثالث لعمايري، إلا أنه سيكون الوحيد الذي سيطل به في شهر رمضان، بعد مشاركته في الجزء الثاني من "ببساطة" الذي يعرض حالياً على إحدى القنوات المشفرة، بالإضافة إلى أن مسلسل "ممالك النار" سيتم عرضه خلال الشهر الماضي، وقد ظهر بشخصية "بايزيد بن ​محمد الفاتح​".

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