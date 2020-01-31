ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة جديدة لها تظهر ممارستها هواية تحضير الكروشيه، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت يارا على الصورة قائلة :"كنت بتسلّى شوي ومباراة ​برشلونة​ شغّاله ومن كتر ما المباراة كانت سهلة الموضوع كمّل معي بحماااااس وفنّ وسهولة وطلعت بهالنتيجة الحلوة انا كمان وشوفوا شو اشتغلت حلو صح شكرًا مقدّمًا".

ولاقت صورتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

الجدير ذكره ان يارا عبرت مؤخرا عن إعجابها بأغنية "في الأحلام" للفنانة لطيفة التونسية والكليب الخاص بها، إضافة إلى ألبوم "أقوى واحدة".

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كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حضرته يارا اثناء مشاهدتها مباراة "برشلونة"-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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