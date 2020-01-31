عادل كرم وأديل وجورج نعمة يتعرضون لوعكة صحية!!

ميرنا وليد - بيروت - كشف المنسق الإعلامي لبرنامج "بيت الكل" فراس حليمة عن عدم عرض حلقة الليلة عبر شاشة الـMTV، وذلك بسبب وعكة صحية ألمت بكل من مقدم البرنامج ​عادل كرم​، إضافة لأديل التي تطل معه، وضيف الحلقة الفنان اللبناني ​جورج نعمة​، الذي كان من المقرر ان يطل معهما الليلة.

وكتب حليمة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"يغيب برنامج بيت الكل عن جمهوره مساء الليلة بسبب الوعكة الصحية التي فاجأت كل من عادل كرم، ​أديل جمال الدين​ وضيف الحلقة جورج نعمة .. سلامة قلبكم.. الكريب ضارب البلد كله".

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