كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احمد السقا لـ"الخليج 365 الفني": بحب الشغل مع مني زكي.. ولهذا السبب أغيب عن موسم رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم أحمد السقا، أنه اعتذر عن العمل في موسم دراما رمضان المقبل 2020 لارتباطه بأكثر من مشروع يخطط لانهائه خلال الفترة المقبلة وايضا لرغبته في تقديم الأفضل للجمهور وخاصة بعد نجاح ولد الغلابة بهذا الشكل.

واضاف السقا، خلال تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه سعيد بالعمل مع مني زكي وان الجمهور يحبهم سويا منذ سنوات تقديمهم لعدد من الأعمال سويا ويتمني أن تجربة العنكبوت تنال اعجاب الجمهور.

وتابع السقا أنه يدعم ابنه ياسين في مشروعه الإخراجى الذي بدأ فيه، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وايضا اعرف عن رضاه عن تجربة زوجته المذيعة مها الصغير في برنامجها الذي تقدمه على قناة سي بي سي، مشيرا إلى تمنيه أن تصبح أفضل إعلامية في الوطن العربي.