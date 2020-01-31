تراند اليوم : الحالة صعبة.. وضع نادية لطفي على أجهزة التنفس الصناعي

دخلت الفنانة القديرة نادية لطفى في غيبوبة، بعد تدهور حالتها الصحية على مدى اليومين الماضيين، حيث تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى، بغرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات، مع متابعة الأطباء المعالجين لها، رغم أن حالتها الصحية كانت قد استقرت خلال اليومين الماضيين، بعد أن عانت أزمة في التنفس، بحسب مصدر مقرب منها، وكان متوقعًا خروجها من غرفة العناية المركزة ونقلها إلى غرفة عادية بالمستشفى.

من جانبه، يتابع د. أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، حالة «نادية» لحين استقرار صحتها، وتسببت الأخبار السيئة التي علمت بها في تدهور حالة «نادية»، بحسب مصدر مقرب منها، حين علمت بوفاة صديقتها المقربة الفنانة القديرة ماجدة الصباحى، بخلاف وفاة زوجة ابنها الوحيد، قبل أسبوعين، ما ضاعف من أزمتها النفسية والصحية.