تراند اليوم : اليوم .. طرح تذاكر حفل “عمرو دياب” في جدة

طرحت الشركة المنظمة لحفل الهضبة عمرو دياب، في جدة بالمملكة العربية السعودية، تذاكر الحفل عبر منافذ الشراء الإلكترونية، لتكون التذاكر متاحة للجمهور ابتداء من اليوم الخميس 30 يناير.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفله الغنائي في سماء الغربية بمدينة جدة، في المملكة العربية السعودية، يوم 7 فبراير المُقبل، ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها بالتزامن مع عيد الحب.

كما يستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 فبراير، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما.

ويقدم مجموعة من اشهر أغانيه منها “سهران”، و”عم الطبيب”، و”هيعيش يفتكرني”، بجانب عدد من أبرز أغانيه الأخرى من بينها: “قدام مرايتها”، و”أنا غير”، و”يوم تلات”.

يذكر أن عمرو دياب طرح برومو أغنيته الجديدة “هيعيش يفتكرني”، ضمن أغاني ألبومه المقبل “سهران”، المقرر طرحه يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي.