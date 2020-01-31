تراند اليوم : وسط هجوم الناس .. طرح برومو كليب “قلبي يا قلبي” لنانسي عجرم

حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد “قلبي يا قلبي”، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، أمس الأربعاء.

وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب.

وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمتها الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.

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وعلى جانب آخر تواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج ذا فويس كيدز، وتستعد للظهور في البرنامج فور إنتهاء مرحلة الصوت والتي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.

بينما تواصل نانسي تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى، بنشر تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، حيث كتبت ” تصبحون على الحب”.