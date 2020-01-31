نانسي عجرم تفيض حبّاً.. “قلبي يا قلبي” تكتسح الإنترنت في ساعات

متابعة بتجــــــــــرد: بعد طول انتظار، أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية وكليب “قلبي يا قلبي” بعد أن قامت خلال الساعات الماضية بتشويق جمهورها من خلال الاعلان الدعائي له الذي تصدر الترند على “يوتيوب”.

الأغنية أرادتها نانسي أن تكون بمثابة هدية لجمهورها قبل عيد الحب، وهي من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. كما صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج رجا نعمة.

الأغنية، أشبه بالحلم الرومانسي، تحمل جرعة زائدة من الحب، فأبصرت النور في خلطة جمعت الإحساس بالأداء، والكلمة الرقيقة واللحن الهادئ.

أمّا الكليب فقدمته نانسي بفكرة بسيطة بعيدة عن التكلف، فأتت الصورة مكملة للعمل، اذ قامت نانسي بتصوير نفسها بكاميرا الفيديو، وتعترف بمشاعرها لجبيبها في لقطات عفوية لامست قلوب ملايين العشاق من جمهورها حول العالم.

إبتسامة دافئة، ونظرة صادقة وحركة رقيقة كانت كفيلة بقلب مواقع التواصل الإجتماعي رأساً على عقب، وفي ظاهرة فريدة من نوعها تصدّرت نانسي قائمة العبارات الأكثر تداولاً Trends واحتلت المراتب الثلاث الأولى باسمها “نانسي عجرم” واسم الأغنية باللغة العربية “قلبي يا قلبي” وباللغة الأجنبية Albi Ya Albi في بلدها لبنان ومختلف الدول الخليجية والعربية.

Advertisements

تلقت نانسي عجرم مع إطلاق عملها الجديد آلاف التعليقات والرسائل الإلكترونية التي أعرب من خلالها محبّوها عن إعجابهم بالأغنية والكليب، فاتفق الأغلبية على أنها نجحت في تقديم أغنية بستايل جديد وصورة مغايرة ومختلفة عن باقي كليباتها.

هذا النجاح الذي حققته نانسي منذ اللحظات الأولى على إصدار الكليب، ما هو إلا دليل على محبة الناس لها، هي التي قدّمت في مشوارها الفني أعمالاً راقية وأثبتت عن جدارة أنها رقماً صعباً على الساحة الفنية.