"أسوان لأفلام المرأة" يكرم النجمة العالمية فيكتوريا أبرل

تكرّم إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نجمة السينما العالمية فيكتوريا أبرِل ضيفة شرف المهرجان، خلال حفل افتتاح دورته الرابعة، التي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير/شباط.



وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن فيكتوريا أبرِل واحدة من أهم النجمات في السينما الأوروبية، إذ شاركت في بطولة نحو 100 فيلم في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وحصدت عشرات الجوائز عن هذه الأفلام في العديد من المحافل السينمائية.





وأوضح الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن فيكتوريا تملك رصيداً فنياً كبيراً ومميزاً حصلت من خلاله على العديد من الجوائز ومنها جائزة أكاديمية الأفلام الأوروبية عن إنجازاتها في السينما العالمية عام 2002.

وأشار إلى أنها فازت بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين السينمائي الدولي الـ41 لدورها في Lovers: A True Story (عشاق: قصة حقيقية).

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وبعد ذلك بعامين، حصلت الفنانة الإسبانية على جائزة كاميرا البرليناله من مهرجان برلين الـ43، وتم ترشيحها لجائزة سيزار الفرنسية لأفضل ممثلة مساعدة عامي 1984 و1985 وكذلك جائزة جويا الإسبانية لأفضل ممثلة طوال الفترة من 1987 إلى 1992 قبل أن تفوز بها عام 1996 عن دورها في فيلم Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (لا أحد سيتحدث عنا عندما نموت).





الفنانة فيكتوريا أبرِل من مواليد يوليو/حزيران 1959 بمدينة مدريد، وبدأت دراسة الرقص قبل أن تشجعها معلمتها على الاتجاه للتمثيل، لتصبح واحدة من أشهر فنانات إسبانيا والعالم وتعمل مع الكثير من المخرجين، أبرزهم بيدرو ألمودوبار الذي قدمت معه عدة أفلام.

ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة علي فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان يوم 10 فبراير/شباط، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يُنظِّم بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية المجلس القومي للمرأة ونقابة السينمائيين.

ويكرم المهرجان في افتتاح دورته الثالثة النجمة نيللي كريم والفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، بينما يشهد حفل الختام تكريم 3 من صانعات السينما هن المونتيرة رحمة منتصر، والمنتجة ناهد فريد شوقي، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.



