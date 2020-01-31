خاص- نانسي عجرم في “قلبي يا قلبي” جرعة زائدة من الحب

قررت النجمة نانسي عجرم، استئناف نشاطها الفني تدريجياً، بعد الأزمة التي طالت عائلتها مؤخراً .

وقبل عيد الحب، أهدت “عجرم” جمهورها أغنية جديدة بعنوان “قلبي يا قلبي” كلمات والحان نبيل خوري، توزيع باسم رزق، استديو جو بارودجيان وميكس وماستر ايلي بربر. كما صورتها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج رجا نعمة.

الأغنية، التي تضمنت جرعة زائدة من الرومانسية، أبصرت النور ضمن خلطة جمعت الإحساس في الأداء، والكلمة الرقيقة واللحن الهادئ.

أما فكرة الكليب بسيطة ولكن مليئة بالرسائل العاطفية، حيث ظهرت نانسي في مشهد واحد ضمن استديو، ولكن نظارتها المليئة بالحب وتصرفاتها البريئة والهادئة وابتسامتها العريضة وهي توّثق لقطات الحب في عينيها.

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استطاع المخرج من خلال أداء نانسي عجرم التمثيلي اللافت أن يوصل للمشاهدين حالة العاشق عند وقوعه في الحب.

وكانت نانسي قد تصدرت التراند في العراق ومصر والسعودية والكويت بعد الكشف عن برومو الأغنية. كما احتلت المرتبة الاولى على يوتيوب بعد طرح الإعلان التشويقي الخاص بالكليب، بالاضافة الى ملايين المشاهدات على انستغرام.

هذا النجاح الذي حققته نانسي قبل طرح الكليب، ما هو إلا دليل على محبة الناس لها خاصة أنها من الفنانات اللواتي قدمن أعمالاً راقية وأثبتت عن جدارة أنها رقماً صعباً على الساحة الفنية.