حسن شاكوش ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس" الأحد

يحل الفنان الشعبي حسن شاكوش ضيف برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك مساء يوم الأحد المقبل، عبر قناة النهار الفضائية.

ومن المقرر أن يقدم "شاكوش" خلال الحلقة مجموعة مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة، كما يكشف عن كواليس مهرجان "بنت الجيران" وما الجديد الذي يستعد له خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمة الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في التاسعة والنصف مساء عبر قناة النهار.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

رامي صبري يكشف أبرز محطاته الفنية في "واحد من الناس"

سامي مغاوري يتحدى ابنه في "واحد من الناس" مع عمرو الليثي