مزيكا تعلن عن حفل غنائي للمطرب هشام عباس

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت شركة مزيكا للصوتيات والمرئيات، عن استعداد الفنان هشام عباس، غدًا الخميس، لإحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الشتاء، بأحد الأندية فى الدقى.
ومن المقرر أن يقدم عباس خلال الحفل مجموعة من أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم" عامل ضجة"، بالإضافة إلى بعض أغانيه القديمة.
وطُرح مؤخرا ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية من بينها "خليك هنا" و"شارى بالغالى" و"اهربى" و"عامل ضجة" و"الفترة اللى فاتت" التى قام بتصويرها هشام، على طريقة الفيديو كليب.
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