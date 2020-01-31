نانسي عجرم في كواليس تصوير"قلبي يا قلبي"

نشرت الفنانة نانسي عجرم، فيديو لها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي"، التي تستعد لطرحها يوم 31 يناير الجاري. ونشرت نانسي، الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت في الكواليس، وهي ممسكة "كاميرا هاند"، وبجوارها شاشة عرض. يذكر أن نانسي تشارك حاليا في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، بجوار محمد حماقي، وعاصي الحلاني. Advertisements قد يهمك أيضا: نانسي عجرم تخرج عن صمتها بعد تعرضها وعائلتها لعملية سطو مسلح تعليق محامي زوج نانسي عجرم بعد توجيه تهمة القتل العمد لموكله

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