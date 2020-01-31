هادي الباجوري يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر"

أعلن المخرج هادي الباجوري بدء تصوير فيلمه الجديد "جارة القمر"، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك. وعلق قائلا: "وأخيرا .. جارة القمر"، وحسب ما ظهر في الصورة فإنه من إنتاج السبكي، ومدير التصوير مازن المتجول. يذكر أن آخر أعمال هادي الباجوري، فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوي، وشيرين رضا، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثي. Advertisements قد يهمك ايضاً: خالد الصاوي يعود بـ "أبيض غامق" في رمضان تعرف على سبب انفصال نرمين زعزع عن خالد الصاوي

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