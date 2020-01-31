شكرا لقرائتكم خبر عن "سيف الله" يدفع بـ20 موهبة شبابية صاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدمت "سينرجي" للإنتاج الفني على مفاجأة هي الأكبر في الدراما المصرية خلال الفترة الماضية عبر أحدث أعمالها الدرامية الجديد مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد، من خلال الدفع بأكبر عدد من المواهب الشابة الصاعدة التى وصل عدده إلى 20 موهبة، للمشاركة في المسلسل الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف.

وقال مصدر من فريق العمل إن المخرج رؤوف عبد العزيز نقب عنهم خلال الفترة الماضية وعلى مدار أكثر من ستة أشهر، حيث تواجد في الأكاديميات الفنية والمهرجانات المسرحية وورش التمثيل، وتابع عدة أسماء رصدها بنفسه وبدأ يتابعها مرات متتالية في أكثر من عمل للوقوف على الأسماء المختارة في العمل الجديد.

ولم يقف مخرج المسلسل الديني الأضخم في مصر خلال الفترة الماضية على اختيار المواهب الشابة لتواجدها في العمل فقط ولكنه أسند أدوارا كبيرة للمرة الأولى في الدراما المصرية لصالح بعضهم، حيث يرى أن الفترة القادمة سيتحول البعض إلى نجوم لامعة لها شأنها في الوسط الفني، وهو ما لمسه في التجارب الفنية التي شاهدها.

واهتم رؤوف في اختياراته بالمسرح واللون التمثيلي الذي يبرز قوة الفنان في المشاهد التمثيلية المختلفة وتعامله مع ردود فعل الفنان، وللوقوف على مدى شخصيته الفنية وتعامله مع المشاهد الصعبة واللغة العربية الفصحى، وهو من الاعتبارات الأساسية في الاختيار ووضح من خلال الاختيارات براعة جميع الفنانين في التمثيل باللغة دون تلعثم أو تردد.

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والأسماء التى اختارها مخرج سيف الله هم: يوسف الأسدي، مينا نبيل، إياد أمين، فؤاد عبد المنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي، مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد، مهند حسنى، كريم محجوب، كريم ادريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصرى، جنى صلاح، شيريهان الشاذلى، محمود يوسف، ومحمد عبده من (فريق بلاك تيما)، ويتواجد هؤلاء الشباب حاليا في الأردن من أجل تصوير مشاهدهم خلال أحداث العمل.

وتأتى اختيارات رؤوف عبد العزيز لتصعيد الشباب لتستكمل مسيرته خلال الفترة الماضية، حيث كان السبب الرئيسي في تقديم عدد من الفنانين أصبحوا نجوما خلال أعماله الماضية.

"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيى الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج تامر مرسى.