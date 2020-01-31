شكرا لقرائتكم خبر عن "سيف الله" يدفع بـ20 موهبة شبابية صاعدة والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصدر من فريق العمل إن المخرج رؤوف عبد العزيز نقب عنهم خلال الفترة الماضية وعلى مدار أكثر من ستة أشهر، حيث تواجد في الأكاديميات الفنية والمهرجانات المسرحية وورش التمثيل، وتابع عدة أسماء رصدها بنفسه وبدأ يتابعها مرات متتالية في أكثر من عمل للوقوف على الأسماء المختارة في العمل الجديد.
ولم يقف مخرج المسلسل الديني الأضخم في مصر خلال الفترة الماضية على اختيار المواهب الشابة لتواجدها في العمل فقط ولكنه أسند أدوارا كبيرة للمرة الأولى في الدراما المصرية لصالح بعضهم، حيث يرى أن الفترة القادمة سيتحول البعض إلى نجوم لامعة لها شأنها في الوسط الفني، وهو ما لمسه في التجارب الفنية التي شاهدها.
واهتم رؤوف في اختياراته بالمسرح واللون التمثيلي الذي يبرز قوة الفنان في المشاهد التمثيلية المختلفة وتعامله مع ردود فعل الفنان، وللوقوف على مدى شخصيته الفنية وتعامله مع المشاهد الصعبة واللغة العربية الفصحى، وهو من الاعتبارات الأساسية في الاختيار ووضح من خلال الاختيارات براعة جميع الفنانين في التمثيل باللغة دون تلعثم أو تردد.
والأسماء التى اختارها مخرج سيف الله هم: يوسف الأسدي، مينا نبيل، إياد أمين، فؤاد عبد المنعم، جورج أشرف، محمد الدسوقي، مصطفى منصور، محمد ناصر، أحمد ماجد، مهند حسنى، كريم محجوب، كريم ادريانو، محمود بكر، تايجر، ريم المصرى، جنى صلاح، شيريهان الشاذلى، محمود يوسف، ومحمد عبده من (فريق بلاك تيما)، ويتواجد هؤلاء الشباب حاليا في الأردن من أجل تصوير مشاهدهم خلال أحداث العمل.
وتأتى اختيارات رؤوف عبد العزيز لتصعيد الشباب لتستكمل مسيرته خلال الفترة الماضية، حيث كان السبب الرئيسي في تقديم عدد من الفنانين أصبحوا نجوما خلال أعماله الماضية.
"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيى الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس العقاد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج تامر مرسى.
كانت هذه تفاصيل خبر "سيف الله" يدفع بـ20 موهبة شبابية صاعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.