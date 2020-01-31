شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رامى مالك.. جال جادوت وتيموثى تشالاميه يشاركان فى تقديم حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2020 سيضم الكثير من المفاجآت، حيث كشف القائمون على الحفل في بيان رسمي أن هناك عددا كبيرا سيشاركون هذا العام بتقديم بعض فقرات الحفل المقرر إقامته يوم 9 فبراير المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، والنجوم هم جال جادوت و تيموثي تشالاميه وجوليا لويس دريفوس ولين مانويل ميراندا وأنتوني راموس ومارك روفالو وكيلي ماري تران وكريستين ويج ، كذلك ميندي كايلنج و ويل فاريل.

ومن بين مقدمي جوائز الأوسكار المعلن عنها سابقا ماهرشالا علي وأوليفيا كولمان وريجينا كينج ورامي مالك.

وحول اختيار هؤلاء النجوم جاء في البيان: "نحن متحمسون للترحيب بهؤلاء الفنانين الموهوبين للمساعدة في الاحتفال بأفلام هذا العام، فكل منهم يجلب كل منهم طاقته الفريدة وجذب جمهورنا العالمي".

من جهة أخرى كشفت القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار أنها تخطط لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم الطائرة ، و سيأتي التكريم خلال البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار .

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فقد نعي براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التي لا مثيل لها في ملعب كرة السلة ، من جهه اخري كان كوبي أيضا منتج حائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير " Dear Basketball " ، الذي كتبه و علق عليه صوتيا .

يذكر أن تسعي إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار توفير السلامة والأمان بشتي الطرق حتي يخرج الحفل للعالم بشكل فخم و مشرف كالعادة ، ففي بيان رسمي جاء فيه : " لضمان السلامة العامة ودعم استراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام ، وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود و المقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ،و لاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين و السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار ، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Driveابتداء من الساعة 3 صباحا يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير ، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير ، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة .