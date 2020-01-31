اتحاد الكرة المصري يوضح حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إرسال نادي الزمالك، خطابا، بخصوص الموقف من مباراة كأس السوبر الأفريقي المحدد لها يوم 14 فبراير/شباط المقبل ضد الترجي التونسي.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن إرسال الزمالك، خطابا لاتحاد الكرة المصري يؤكد فيه انسحابه من خوض تلك المباراة.

وأوضح أن اتحاد الكرة تلقى خطابا من الزمالك يشرح فيه وجهة نظره من خطورة خوض فريقه لتلك المباراة بسبب مكان إقامتها.

وكشف العطار أنه تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنظر بما جاء فيه.

وكان مصدر بنادي الزمالك، كشف أنه تم مؤخرا إرسال قائمة اللاعبين التي من المفترض أن تشارك في مباراة السوبر إلى "الكاف".

Advertisements

بدوره، أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيكشف بالمستندات خلال مؤتمر صحفي صباح الأحد المقبل، عن التهديدات التي تلقاها النادي، حال وافق على خوض مبارة السوبر الأفريقي في المكان المحدد لها.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية:"ليس معنى أننا أرسلنا قائمة اللاعبين في السوبر للكاف، أننا وافقنا على خوض المباراة".

وأضاف: "لقد أرسلت جميع المستندات ورسائل التهديد التي تلقاها النادي مترجمة لعدة لغات أجنبية، وذلك للاتحاد الأفريقي لكرة القدم"

ويفترض أن يلعب الزمالك اللقاء، بصفته حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، بينما يخوضه الترجي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا.

