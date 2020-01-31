الشركة السعودية للصناعات العسكرية.. بوابة التسليح الوطني للمملكة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) واحدة من أبرز شركات الصناعات العسكرية، وتعمل على تطوير ودعم وتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة العربية السعودية.
وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو/أيار 2017، لتكون منصة مستدامة لتوفير منتجات وخدمات عسكرية للسعودية وحلفائها، مستوفية أعلى المعايير والمواصفات العالمية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.
وتعد (SAMI) شركة قابضة مملوكة 100% لصندوق الاستثمارات العام (PIF)، وهو صندوق الثروات السيادي الخاص بالسعودية، في المملكة العربية السعودية.
وتصنف السعودية من أكثر 5 دول من حيث الإنفاق العسكري على مستوى العالم، الأمر الذي سيوفر فرصاً استثمارية هائلة.
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