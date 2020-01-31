قفازات جلدية تبعث الروح في أنامل عازف برازيلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا شيء يقف أمام الإصرار والعزيمة والتحدي طالما هناك رغبة في العودة والتألق من جديد لاستعادة أمجاد الماضي!
كان جواو كارلوس مارتينيز عازف البيانو الأكثر شهرة في البرازيل على مدى عقود، ولكن حادثا أليما أصاب يديه الساحرتين ليجبره على التوقف عن العزف بكلتا يديه منذ عام 1998 وأدى إلى تركه آلاته الموسيقية.
وبعد فشل العديد من العمليات الجراحية ظن الموسيقار البرازيلي أن شمس مجده قد أفلت بعد أن كان يعزف لجمهوره كالطير المحرر في سماوات الألحان العذبة.
عندما يعزف "المايسترو" يضغط على مفاتيح البيانو الشفرات تدفع أصابعه إلى الوضع الصحيح، لكن الموسيقي الشهير أصبح الآن قادرا على العزف مرة أخرى بفضل زوج من القفازات الجلدية المطبوعة (3D) لكي يسقي أرواح كل من حوله عزفه السيمفوني الساحر.
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