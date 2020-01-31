بعد "الشرنوبي".. هل انفصل حازم إيهاب عن سارة الطباخ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حالة من الجدل انتشرت في الآونة الأخيرة بعد السجال الذي دار بين الثنائي الفنان حازم إيهاب، وسارة الطباخ المالكة لشركة Earth Production، عبر "إنستغرام"، وحذف كل منهم لصور الآخر، في إشارة لفسخ حازم تعاقده مع "الطباخ".

البداية جاءت بعدما ظهر حازم إيهاب، في صورة برفقة إسراء العدل، والفنان محمد الشرنوبي، الذي دارت بينهما قضايا لفسخ عقده معها، وعلق حازم على الصورة قائلا :"عودة أسود الأرض"، ونشرها شرنوبي أيضا.

لم تمر ساعات قليلة، لترد سارة بصورة لها برفقة الفنان عمرو سعد عبر "انستغرام"، قائلة :"لا أستطيع الانتظار للإعلان عما نعمل عليه الآن، شريك النجاح عمرو سعد"، كنوع من الرد بطريقة غير مباشرة.

المفاجأة أن "حازم"، كان قد نشر فيديو عبر خاصية Stories "إنستغرام"، قائلا فيه :"هناك خلافات بيني وبين شركة Earth Production، لا أنفي أن هناك عدة مشاكل حدثت بالفعل، نركز في الكلام الفترة المقبلة وأي جديد سأعلنه بنفسي"، ولم يظهر بشكل صريح لإعلان إنهاء الخلاف أو استمراره.

حازم إيهاب وسارة الطباخ أعلنا عن تعاقدهما سويا في أغسطس 2019، لكن الأزمة التي تدور حاليا بينهما تعد نفس التجربة التي وقعت بين "الطباخ"، والشرنوبي، والتي وصلت إلى المحاكم للفصل بينهما، بعدما أصدر الشرنوبي بيانا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لا تزال تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها.‏

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فيما ردت سارة بشكواه، من خلال نقابة المهن الموسيقية، مشيرة إلى أنه يمتنع عن تنفيذ تعاقده مع شركتها، لتقوم النقابة بإيقافه، ثم تقرر مقاضاته، ورد الشرنوبي بقضية أخرى، دعوى محاسبة، طالب فيها بكشف محاسبة كامل عن شراكته مع الشركة.

على الجانب الآخر، كانت سارة الطباخ، قالت في تصريحات سابقة، إنها تعاقدت مع حازم إيهاب لأنه موهبة شابة قوية وإيمانها به، مشيرة إلى أن التعاقد مع حازم جاء بعد ظهور موهبته خلال الفترة الماضية من خلال ما قدمه في أعماله الأخيرة.

وتابعت :"اتفقنا على تنظيم الأمور التعاقدية الخاصة به خلال الفترة الماضية، مهمتي منذ بدأت العمل خلال السنوات الماضية هي التسويق".