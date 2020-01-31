تصدر الفنان عمرو دياب قائمة المحتويات الرائجة بموقع يوتيوب في مصر من خلال برومو أغنيته الجديدة: "هيعيش يفتكرني".
الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتعد أولى أغنيات ألبومه الجديد "سهران"، والذي سيصدر يوم 12 فبراير القادم.
وكان عمرو دياب قد نشر البرومو الرسمي للأغنية عبر صفحته على موقع فيس بوك وقناته الرسمية على يوتيوب، وفور طرحه لاقى تفاعلا كبيرًا من جمهور الهضبة.
قد يهمك أيضا:
عمرو دياب يُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في دبي الجمعة
مايا دياب تحيي حفلا غنائيا في الإمارات
كانت هذه تفاصيل خبر برومو "هيعيش يفتكرني" لعمرو دياب يتصدر ترند يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.